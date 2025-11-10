БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Христов: Горива има, ръст на цената няма

Действията по отношение на "Лукойл" не са хаотични, заяви председателят на СДС

Слушай новината

Действията по отношение на "Лукойл" не са хаотични. Ние сме притеснени в интерес на истината и то много. Времето, с което разполагаме след въвеждане на санкции от страна на Тръмп е много кратко, не само за нас. Но така или иначе трябваше да се реагира. И се реши, че фигурата на особения управител да е фигурата, която би вдъхнала в известен смисъл доверие на тези, които наложиха санкциите, заяви в "Денят започва" председателят на СДС и заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов.

"Предвид на това, че това е част от т.нар. критична инфраструктура на България, може би темите не трябваше да бъдат толкова публични. Аз продължавам да смятам, че там дискретността е нещо добро".

Важното е да успокоим българските граждани, че горива ще има, допълни той. Заяви, че и ръст на цената на горивата няма има "в смисъл, какъвто се обяснява и ни плашат. Имаме запаси. И цените на петрола в световен мащаб са на едно ниско ниво".

Депутатите не сме в пряка обвързаност и зависимост по отношение на избора на особения управител, посочи Христов.

"Няма да има национализация. Ако бъде продадено дружеството средствата влизат в една българска банка. Те не могат да бъдат ползвани за други цели. И когато санкциите приключат, както и войната, ще бъдат изплатени на собственика. Според мен пред опасността да спре работата на "Нефтохим Бургас" по-скоро може би си струва риска да направим така, че предприятието да продължи да работи".

Дерогация ще се иска, но все още нямаме гаранции, че ще я получим, заяви Христов.

В "Денят започва" той коментира и личността на Виктор Орбан.

На въпрос дали е възможно БЕХ да купи "Лукойл" Румен Христо уточни, че не е участвал в преговорите, но по думите му "това нещо би било трудно, защото не знам доколко финансовото им състояние би позволило това".

Големият проблем на България е ще работи ли "Нефтохим Бургас" или няма да работи, каза Румен Христов.

По отношение на Бюджет 2026 Румен Христов коментира, че той не е нито ляв, нито десен, а е смесен.

Вижте целия разговор тук

