Румен Радев: Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката

Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката. Затова вратите на България са широко отворени за германския бизнес. Това заяви министър-председателят Румен Радев на срещата си с делегация на Източната комисия на германската икономика. Премиерът открои постиженията на страната ни в роботиката, мехатрониката, електрониката и други високотехнологични производства, които създават възможности за осъществяването на съвместни успешни проекти.

Румен Радев подчерта преимуществата на страната ни като инвестиционна дестинация, сред които стабилността, гарантирана от настоящото правителство, както и стратегическото положение на България, която е кръстопът на множество енергийни, цифрови и транспортни коридори. „България не може да бъде заобиколена, когато говорим за свързаността между Европа и Азия и между Европа и Близкия изток“, изтъкна Радев. Премиерът акцентира също върху ролята на страната ни за енергийната сигурност на региона, както и върху добре балансирания енергиен микс на България, включително растящия капацитет за съхранение на енергия.

Силната екосистема в областта на информационните технологии е друго преимущество на България по думите на министър-председателя. „Разполагаме с квалифицирани и добре подготвени специалисти, които могат да работят в индустриите на бъдещето“, отбеляза Румен Радев. Той подчерта и активните действия на правителството за подобряване на инвестиционната среда чрез облекчаване на административните процедури и ускоряване на работата на институциите. Министър-председателят изтъкна и новия подход по отношение на публично-частното партньорство, чрез което също може да бъде развивана инфраструктура, като едновременно се осигурява качество, прозрачност и ускорена реализация на проектите.