Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев изрази съболезнования крал Фелипе VI и на семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания.

"Изразяваме солидарност с испанския народ в този труден момент. Пожелавам бързо възстановяване на ранените", пише президентът Румен Радев в Екс.

