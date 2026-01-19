Румен Радев изрази съболезнования за тежката влакова катастрофа в Испания

Президентът Румен Радев изрази съболезнования крал Фелипе VI и на семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания.
"Изразяваме солидарност с испанския народ в този труден момент. Пожелавам бързо възстановяване на ранените", пише президентът Румен Радев в Екс.
My deepest condolences to King Felipe VI and to the families of the victims of the tragic railway accident in Southern Spain. We stand in solidarity with the Spanish people at this difficult moment. I wish a speedy recovery to those injured. @CasaReal— President.bg (@PresidentOfBg) January 19, 2026