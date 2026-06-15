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Румен Радев обсъди с INSAIT развитие на изкуствения интелект и високите технологии

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Румен Радев обсъди с INSAIT развитие на изкуствения интелект и високите технологии
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Министър-председателят Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT и с изпълнителния директор на института инж. Борислав Петров. По време на разговора бяха обсъдени продължаване на партньорството между държавата и INSAIT по ключови теми, сред които насърчаване на научните и приложни изследвания, които да създават висока добавена стойност за икономиката и за привличането и задържането на висококвалифицирани кадри.

Провеждането на научни изследвания в сферата на високите технологии и изкуствения интелект, както и развитието на проучванията в областта на роботиката бяха сред приоритетните области, които премиерът открои в хода на срещата като стратегически важни за страната. България не трябва да изостава в динамично развиващия се технологичен свят, това е основополагащо преимущество за дългосрочното икономическо развитие на страната, подчерта той.

През четирите години от създаването си INSAIT привлича талантливи учени от световна величина във всички сфери на високите технологии, внедряването на изкуствения интелект, изграждането на езикови модели, каза от своя страна проф. Мартин Вечев. Сред изследователските области, в които INSAIT работи са също така роботиката, информационната сигурност и криптография, квантовите изчисления и машинното обучение.

В срещата участваха заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на образованието проф. Георги Вълчев и на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

#премиерът Румен Радев # изкуствен интелект #INSAIT

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