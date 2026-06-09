Министър-председателят Румен Радев поздрави Никол Пашинян за победата му на парламентарните избори в Армения на 7 юни, съобщиха от правителствената пресслужба във Фейсбук.

Премиерът Радев изрази очакване за тясно сътрудничество за по-нататъшно укрепване на отличните отношения между България и Армения във всички области от взаимен интерес.

В бъдещия парламент на Армения влизат четири партии, обяви Централната избирателна комисия на Армения. Това са партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" с 49,81% ( 727 160), следвана от "Силна Армения" на милиардера Самвел Карапетян с 23,29% (340 062 гласа), блокът партии "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9,94% (145 097 гласа) и ПП "Просперираща Армения" на милиардера Гагик Цурукян с точно 4% (58 368) от гласовете, колкото е и прагът за влизане в парламента.