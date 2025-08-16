БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир

Президентът Румен Радев коментира провелата се в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Президентът направи своя коментар в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание. По традиция тракийските дружества правят там ежегодния си Национален събор, с който отдават почит на загиналите за свободата и независимостта на България. Всеки момент там трябва да започне и заря-проверка, която ще бъде приета от държавния глава.

"Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир чрез сила. Този подход води до още повече разрушения, жертви в Украйна и още по-голяма загуба на територии", каза президентът.

