Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир

Президентът Румен Радев коментира провелата се в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Президентът направи своя коментар в местността "Петрова нива" над Малко Търново, където се отбелязват 122 години от Илинденско-Преображенското възстание. По традиция тракийските дружества правят там ежегодния си Национален събор, с който отдават почит на загиналите за свободата и независимостта на България. Всеки момент там трябва да започне и заря-проверка, която ще бъде приета от държавния глава.