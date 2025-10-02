Румен Радев за създаването на партия: Не отговарям за параноята на някои хора

Не отговарям за параноята на някои хора, има си специален раздел в психологията - така президентът Румен Радев отговори на въпроса дали прави партия. Днес той беше призован от Делян Пеевски да излезе от президентската институция. Важното, обаче е, каза той, че "обществото вече започва да реагира на произвола".

"Лошата новина за управляващите е, че това е само началото. И аз съм убеден, че битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи. Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол".

Наистина има устав, но моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам докрай, заяви президентът.

"Службите ще бъдат употребени", предупреди Радев. Те ще бъдат в услуга на управляващите.

"Не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, както в редица случаи, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция".

Съдебната власт вече е впрегната за тези цели, допълни той. Сега същият този Пеевски, срещу когото протестираха хората, взима службите на абордаж със присъдружните му партии. Това руши баланса между институциите, категоричен беше президентът.

"Помните как сглобката похити Конституцията, сега Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва и политически партии. Първо ДПС, сега и ГЕРБ, наред са и други".

Крайно време е, каза президентът, съдебната система така да бъде организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск върху Съдебната система.