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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Русенци поднесоха венци и цветя по повод на 141 години от Съединението на България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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Русенци поднесоха венци и цветя по повод на 141 години от Съединението на България
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С тържествена церемония пред паметника на загиналите в Сръбско-българската войска в Русе беше отбелязана 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

По традиция под музиката на маршове, изпълнявани от Общинския духов оркестър, беше приет почетния караул от служещите във Военното формирование в града.

Свещеници от Русенската митрополия отслужиха благодарствен молебен и заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за свободата и единението на българския народ.

Именно в Русе са поставени основите на този исторически акт със създаването на първия таен съединистки комитет "Искра" през пролетта на 1885 година. Идеолозите се Захари Стоянов, който става ръководител на Съединението, Никола Обретенов, капитан Коста Паница, Филип Тотю.

# 141 години от Съединението на България #Русе #тържества

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