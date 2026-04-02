Русия е нанесла рекорден брой атаки с дронове срещу Украйна през март. По данни на украинските военновъздушни сили през изминалия месец срещу украинската територия са били изстреляни 6462 дрона. Това е най-високият брой от началото на войната през февруари 2022 г.

Най-масираната атака е била на 24 март, когато Украйна е била ударена с почти 1000 дрона за 24 часа.

Украинските власти предупредиха и за нова опасност, свързана с руските дронове. Само на 1 април са загинали четирима души от летателни апарати, които са се взривили известно време, след като са паднали на земята. Предишен ден е имало още един смъртен случай.

Засега причините за забавените експлозии не са известни. Властите призоваха хората да не се приближават до останки от дроновете, дори ако е имало експлозия по време на падането.