БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руски гимнастички доминираха на турнира за приз „Жулиета Шишманова“ в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Анастасия Власенко триумфира в многобоя и спечели златните медали на всичките четири финала при жените

Снимка: БТА
Слушай новината

Състезателки от Русия, Япония и Германия си разпределиха отличията при жените на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“, който се проведе в Бургас. Надпреварата бе организирана от СКХГ Черноморец с подкрепата на Община Бургас и Българската федерация по художествена гимнастика.

Безапелационна победителка в многобоя стана Анастасия Власенко (Русия), която събра актив от 106.350 точки след изпълненията си на обръч, топка, бухалки и лента. На второ място се класира нейната сънародничка Александра Борисова със 104.600 точки, а бронзовото отличие заслужи германката Маргарита Колосов със 102.350.

Власенко затвърди превъзходството си и във финалите на отделните уреди, където спечели и четирите златни медала. Колосов добави три бронзови отличия – на топка, бухалки и лента, докато японката Каела Оно се окичи с бронз на обръч и със сребро на бухалки.

При девойките титлата в многобоя завоюва Адел Доценко (Русия) с общ сбор от 99.450 точки. Най-предно класираната българка Ярослава Дрозда завърши на пето място със 71.000 точки.

В съпътстващия турнир участие взеха 160 състезателки от 12 български клуба, както и представители на Украйна, Румъния и Испания. Главен съдия на надпреварата беше генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика Росина Атанасова.

#приз "Жулиета Шишманова"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
2
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
3
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
4
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент
5
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто изчезнало дете
6
Трагедията при река Струма: Водолази и дронове търсят второто...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Други спортове

Петьо Христов триумфира в първия кръг на Държавното първенство по силов многобой
Петьо Христов триумфира в първия кръг на Държавното първенство по силов многобой
Спортни новини 04.07.2026 г., 22:50 ч. Спортни новини 04.07.2026 г., 22:50 ч.
Мартин Сурилов и Ханко Юриев поведоха убедително след първия ден на Рали Пампорово Мартин Сурилов и Ханко Юриев поведоха убедително след първия ден на Рали Пампорово
Чете се за: 01:47 мин.
Божидар Саръбоюков триумфира в скока на дължина на турнира „Розаимпекс“ в Пловдив Божидар Саръбоюков триумфира в скока на дължина на турнира „Розаимпекс“ в Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
Рахим Рашайда и Ива Стоянова станаха държавни шампиони на шпага Рахим Рашайда и Ива Стоянова станаха държавни шампиони на шпага
Чете се за: 01:05 мин.
Христина Пенева и Калоян Петров донесоха две български участия на полуфиналите на Световната купа в Коимбра Христина Пенева и Калоян Петров донесоха две български участия на полуфиналите на Световната купа в Коимбра
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири
Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс Пожар в района на къмпинг „Градина“: Имало е опасност огънят да застраши каравани и хотелски комплекс
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител Прокуратурата повдигна обвинение на шефа на ВиК – Бургас и още един служител
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненствата започнаха с реч на Доналд Тръмп в...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ