Руски гимнастички доминираха на турнира за приз „Жулиета Шишманова“ в Бургас

Състезателки от Русия, Япония и Германия си разпределиха отличията при жените на международния турнир по художествена гимнастика за приз „Жулиета Шишманова“, който се проведе в Бургас. Надпреварата бе организирана от СКХГ Черноморец с подкрепата на Община Бургас и Българската федерация по художествена гимнастика.

Безапелационна победителка в многобоя стана Анастасия Власенко (Русия), която събра актив от 106.350 точки след изпълненията си на обръч, топка, бухалки и лента. На второ място се класира нейната сънародничка Александра Борисова със 104.600 точки, а бронзовото отличие заслужи германката Маргарита Колосов със 102.350.

Власенко затвърди превъзходството си и във финалите на отделните уреди, където спечели и четирите златни медала. Колосов добави три бронзови отличия – на топка, бухалки и лента, докато японката Каела Оно се окичи с бронз на обръч и със сребро на бухалки.

При девойките титлата в многобоя завоюва Адел Доценко (Русия) с общ сбор от 99.450 точки. Най-предно класираната българка Ярослава Дрозда завърши на пето място със 71.000 точки.

В съпътстващия турнир участие взеха 160 състезателки от 12 български клуба, както и представители на Украйна, Румъния и Испания. Главен съдия на надпреварата беше генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика Росина Атанасова.