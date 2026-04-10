Руски съд остави в ареста разследващия журналист от "Новая газета" Олег Ролдугин

Руски съд остави в предварителния арест до 10 май разследващия журналист от независимия в. "Новая газета" Олег Ролдугин, предаде Ройтерс.

Той бе задържан вчера във връзка с разследване за злоупотреба с лични данни след обиск в дома му и акция на службите за сигурност в офиса на изданието, за което работи.

Вестник "Новая газета" е една от най-известните руски разследващи медии, посочва Ройтерс.

Държавните медии публикуваха вчера кратък видеоклип от ареста на Ролдугин, на който се вижда как маскирани мъже го натъпкват в микробус. Съгласно руското наказателно право, злоупотребата с лични данни се наказва с лишаване от свобода до 10 години, ако доведе до "тежки последствия".

Ролдугин заяви пред репортерите, че е невинен.

Адвокатката му Марина Андреева поиска той да бъде поставен под домашен арест вместо в затвора и заяви, че тя и Ролдугин не знаят с чии лични данни е обвинен, че е злоупотребил. Съдията отхвърли искането ѝ и го остави в предварителния арест.

"Новая газета" съобщи, че офисът на изданието е бил претърсван в продължение на 13 часа вчера, без да бъде посочена причината.

Ролдугин преди това ръководеше седмичния вестник „Събеседник“, който беше обявен за "чуждестранен агент" и принуден да преустанови издаването си през 2024 г., месеци след като публикува на първа страница статия за смъртта в наказателна колония на дисидента Алексей Навални.

Ролдугин наскоро публикува статия в "Новая газета", в която разследва как бивш сътрудник на племенника на чеченския лидер Рамзан Кадиров е успял да придобие един от най-скъпите мезонети в Русия.

Той заяви пред репортери, че се съмнява дали това не е причината за ареста му, но че все още не знае коя от неговите статии му е навлякла проблеми с властите.

Главният редактор на "Новая газета" Дмитрий Муратов беше един от сълауреатите на Нобеловата награда за мир за 2021 г. и посвети наградата на шестима от журналистите на вестника, които бяха убити заради работата си, отбелязва Ройтерс.

Съдийката в тверския съд заяви, че е възможно по делото да бъдат привлечени и други съучастници, отбелязва ТАСС.