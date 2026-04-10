Руски съд остави в ареста разследващия журналист от "Новая газета" Олег Ролдугин

Обвинението е за злоупотреба с лични данни, което се наказва с до 10 години затвор

Руски съд остави в предварителния арест до 10 май разследващия журналист от независимия в. "Новая газета" Олег Ролдугин, предаде Ройтерс.

Той бе задържан вчера във връзка с разследване за злоупотреба с лични данни след обиск в дома му и акция на службите за сигурност в офиса на изданието, за което работи.

Вестник "Новая газета" е една от най-известните руски разследващи медии, посочва Ройтерс.

Държавните медии публикуваха вчера кратък видеоклип от ареста на Ролдугин, на който се вижда как маскирани мъже го натъпкват в микробус. Съгласно руското наказателно право, злоупотребата с лични данни се наказва с лишаване от свобода до 10 години, ако доведе до "тежки последствия".

Ролдугин заяви пред репортерите, че е невинен.

Адвокатката му Марина Андреева поиска той да бъде поставен под домашен арест вместо в затвора и заяви, че тя и Ролдугин не знаят с чии лични данни е обвинен, че е злоупотребил. Съдията отхвърли искането ѝ и го остави в предварителния арест.

"Новая газета" съобщи, че офисът на изданието е бил претърсван в продължение на 13 часа вчера, без да бъде посочена причината.

Ролдугин преди това ръководеше седмичния вестник „Събеседник“, който беше обявен за "чуждестранен агент" и принуден да преустанови издаването си през 2024 г., месеци след като публикува на първа страница статия за смъртта в наказателна колония на дисидента Алексей Навални.

Ролдугин наскоро публикува статия в "Новая газета", в която разследва как бивш сътрудник на племенника на чеченския лидер Рамзан Кадиров е успял да придобие един от най-скъпите мезонети в Русия.

Той заяви пред репортери, че се съмнява дали това не е причината за ареста му, но че все още не знае коя от неговите статии му е навлякла проблеми с властите.

Главният редактор на "Новая газета" Дмитрий Муратов беше един от сълауреатите на Нобеловата награда за мир за 2021 г. и посвети наградата на шестима от журналистите на вестника, които бяха убити заради работата си, отбелязва Ройтерс.

Съдийката в тверския съд заяви, че е възможно по делото да бъдат привлечени и други съучастници, отбелязва ТАСС.

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са готови за завръщане на Земята
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Дъжд и сняг за Великден
Преди примирието за Великден: Русия атакува Одеса с дронове
Лондон за руска операция: Три подводници са действали над кабели край острова
Владимир Путин обяви великденско примирие с Украйна
За войната, пропагандата и руското общество във филма "Г-н Никой срещу Путин" - говори Павел Таланкин
Зеленски: Примирието в Иран отваря път за дипломация и в Украйна
Войната в Украйна – размяна на удари между Москва и Киев
Градушка в Поморие и ледени късове на главния път за Бургас доведоха до катастрофи
На Разпети петък Иисус тръгва по пътя на болката и е разпънат на кръста
Ормузкият проток се очаква да е централна тема на преговорите между САЩ и Иран в Пакистан
Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди великденското примирие
Пътят на болката: Вярващи извървяха Вия Долороса в Йерусалим (СНИМКИ)
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
Потребителското поведение в Европа се влияе от войната в Близкия изток
