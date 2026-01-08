БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руски удари оставиха над 1 милион души без ток и отопление

Повече от 1 милион души останаха без електричество след масирани руски атаки срещу енергийна инфраструктура в Украйна. Засегнати са областите Днепропетровск и Запорожие.

Украинският вицепремиер Олексий Кулеба заяви, че се работи за възстановяване и на топло- и водоснабдяването.

Напоследък Русия засили атаките по критична инфраструктура с цел да парализира електроснабдяването в условията на сурова зима. Въпреки натиска болниците успяват да функционират нормално, благодарение на генератори. Заради честите спирания на тока ваканцията на учениците беше удължена до 9 януари.

Артем Некрасов, министър на енергетиката на Украйна: "През нощта врагът за пореден път нанесе удар по украинския енергиен сектор. В резултат Днепропетровск и Запорожие останаха почни напълно без електроенергия. Към тази сутрин около 800 000 потребители в Днепропетровск все още са без ток. Работата по възстановяването на електро- и топлоснабдяванетоо продължава".

