С близо 3 промила: Пияна шофьорка рани възрастна жена, удари два паркирани автомобила

Жена, шофирала с близо 3 промила алкохол, ранила възрастна жена и ударила два паркирани автомобила в пернишкия квартал "Църква", съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден тази сутрин около 09.30 часа на тел. 112, каза регионалният говорител на МВР – Перник Венцислав Алексов.

"53-годишна жена, седнала зад волана на лек автомобил, движейки се от с. Студена в посока кв. "Църква", на ул. "Димитър Благоев" ударила паркиран лек автомобил, който бил в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата. Водачката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил. Шофьорите, пътуващи зад нея, видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила в издишания въздух", каза Алексов.

Пияната водачка е дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 часа с полицейска мярка.

Пострадалата 75-годишна жена е прегледана в МБАЛ "Рахила Ангелова" – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата.

Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.