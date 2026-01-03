С човек по-малко Мали отстрани Тунис от Купата на африканските нации след дузпи

Мали отстрани Тунис след изпълнение на дузпи във втория осминафинал за Купата на африканските нации. В редовното време резултатът бе 1:1, а малийците стигнаха до успеха, след като играха с човек по-малко след 26-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Мохамед V" в Казабланка точните удари липсваха, но това не означаваше, че напрежението не бе налице. До 23-ата минута и двата отбора имаха по два жълти картона.

В 26-ата минута малийците останаха с човек по-малко на терена. Уойо Кулибали получи директен червен картон, след като настъпи по глезена Ханибал Мейбри.

Първият точен удар дойде в 79-ата минута, когато Жиги Диара изби в корнер изстрел от пряк свободен удар на Ханибал Мейбри.

В добавеното време на редовното време драмата бе налице. Футболистите на Том Сентфит получиха дузпа след намесата на ВАР, за игра с ръка на Ясин Мерия. Ласин Синайоко възобнови равенството от бялата точка.

В 108-ата минута тунизийците помислиха, че са върнали преднината си, но гол на Фирас Шауат бе отменен заради засада. Липсата на голови ситуации означаваше, че крайният победител ще стане ясен след изпълнението на дузпи.

Малийците започнаха дузпите с пропуск на капитана си Ив Бисума, докато опонентът им вкара първия си 11-метров удар. Това обаче не попречи на символичните домакини да стигнат до успеха след точни изпълнения на Ласин Синайоко, Гаосу Диаките и Ел Билал Туре. За тунизийците с пропуски се отличиха Али Абди, Елиас Ашури и Мохамед Бен Ромдан.

Мали ще срещне Сенегал в четвъртфиналите, който победи Судан с 3:1.