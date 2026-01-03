БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С човек по-малко Мали отстрани Тунис от Купата на африканските нации след дузпи

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Малийците играха с човек по-малко след 26-ата минута.

човек мали отстрани тунис купата африканските нации дузпи
Слушай новината

Мали отстрани Тунис след изпълнение на дузпи във втория осминафинал за Купата на африканските нации. В редовното време резултатът бе 1:1, а малийците стигнаха до успеха, след като играха с човек по-малко след 26-ата минута.

През първото полувреме на стадион "Мохамед V" в Казабланка точните удари липсваха, но това не означаваше, че напрежението не бе налице. До 23-ата минута и двата отбора имаха по два жълти картона.

В 26-ата минута малийците останаха с човек по-малко на терена. Уойо Кулибали получи директен червен картон, след като настъпи по глезена Ханибал Мейбри.

Първият точен удар дойде в 79-ата минута, когато Жиги Диара изби в корнер изстрел от пряк свободен удар на Ханибал Мейбри.

В добавеното време на редовното време драмата бе налице. Футболистите на Том Сентфит получиха дузпа след намесата на ВАР, за игра с ръка на Ясин Мерия. Ласин Синайоко възобнови равенството от бялата точка.

В 108-ата минута тунизийците помислиха, че са върнали преднината си, но гол на Фирас Шауат бе отменен заради засада. Липсата на голови ситуации означаваше, че крайният победител ще стане ясен след изпълнението на дузпи.

Малийците започнаха дузпите с пропуск на капитана си Ив Бисума, докато опонентът им вкара първия си 11-метров удар. Това обаче не попречи на символичните домакини да стигнат до успеха след точни изпълнения на Ласин Синайоко, Гаосу Диаките и Ел Билал Туре. За тунизийците с пропуски се отличиха Али Абди, Елиас Ашури и Мохамед Бен Ромдан.

Мали ще срещне Сенегал в четвъртфиналите, който победи Судан с 3:1.

Свързани статии:

Сенегал е първият 1/4-финалист за Купата на африканските нации след обрат над Судан
Сенегал е първият 1/4-финалист за Купата на африканските нации след обрат над Судан
Възпитаниците на Папе Буна Тиау ще премерят сили с Мали или Тунис...
Чете се за: 01:20 мин.
#Национален отбор на Мали по футбол #Национален отбор на Тунис по футбол #Купа на африканските нации 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Чете се за: 02:32 мин.
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор
Чете се за: 01:35 мин.
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Чете се за: 01:37 мин.
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ