С полагане на венци и цветя в Благоевград отбелязаха 141-годишнината от Съединението (СНИМКИ)

С полагане на венци и цветя в Благоевград отбелязаха 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. В честването пред паметната плача на загиналите в борбите за обединението и независимостта на България, се включиха военнослужещи от Трето бригадно командване, както и политици, общественици и много граждани.

Пред присъстващите кметът на града Методи Байкушев припомни важни факти от историята на България свързани със Съединението, и подчерта да не се забравя завета на предците:

"Съединението нека прави силата в истината, свободата, справедливостта и в демокрацията. Да живее България!".

По повод празника директорът на Регионалния исторически музей Кирил Алексиев отбеляза, че 6 септември символизира порива към това да се обединят всички български земи.

"И въпреки, че Пиринска Македония и останалата част от Македония остават извън пределите на българската държава по това време, все пак ние носим и споделяме общия български дух. И Съединението е много важна крачка, която показва, че независимо от голямата политика, кроежите на великите сили, интересите на различните фактори в историческия разказ, който се случва, един народ има ли желание да постигне своите обединения, той може да го направи", добави Алексиев.

снимки: БНТ