БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

С повече от 16% са се увеличи жените на ръководни позиции у нас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
повече увеличи жените ръководни позиции нас
Слушай новината

Жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че остават по-малко от мъжете. През 2024 г. техният брой е достигнал 79 000 - с 11 000 повече в сравнение с предходната година, което е ръст с повече от 16% . Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., който беше одобрен от правителството. Нараства и броят на работодателите жени. През 2024 г. техният брой достига до 43 300 души, което е със 7700 или близо 22% повече в сравнение с 2023 г. Разликата в заплащането между двата пола през 2023 г. е била 13,1% в полза на мъжете.

Докладът показва, че през миналата година коефициентът на заетостта на жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а на мъжете - 74,1%, което е разлика от 6,5 процентни пункта. Разлика се отчита и при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. За мъжете той е бил 1054,36 лв., а за жените - 870,40 лв. Дамите обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с близо 7 години повече в сравнение с мъжете.

През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв. За мъжете той е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% повече, отколкото за жените.

Докладът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

#ръководни позиции #равнопоставеност #жени #правителство

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
5
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
6
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Общество

НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново
НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново
Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев
Чете се за: 02:00 мин.
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието
Чете се за: 00:45 мин.
Омбудманът сезира Комисията по енергетика за спирането на топлата вода в „Дружба“ 2 Омбудманът сезира Комисията по енергетика за спирането на топлата вода в „Дружба“ 2
Чете се за: 01:42 мин.
На първо четене в парламента: Депутатите гласуват промени в Закона за статистиката На първо четене в парламента: Депутатите гласуват промени в Закона за статистиката
Чете се за: 01:10 мин.
Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е получил заплаха за живота си Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването Жителите на квартал "Дружба" 2 протестират срещу планираното тримесечно спиране на топлоподаването
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Щетите от пожарите в Пирин възлизат на над 16 млн. лева само от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ