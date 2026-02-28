С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство

Във Велико Търново с шествие родителите и близките на студентката Вероника Здравкова отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство. Те преминаха по пътеката, по която момичето е минало за последно преди да бъде нападнато и убито от рецидивиста Илиян Здравков.

За тежкото престъпление той беше осъден на 30 години лишаване от свобода. В момента изтърпява наказанието си при облекчен режим в Трудово-поправително общежитие в Троян, където работи, с което намалява присъдата си. Близките на Вероника не приемат за справедливо това наказание и настояват убиецът на дъщеря им да остане доживот в затвора, предвид и факта, че това е второ убийство, извършено от него, изтърпявал е и присъда и за опит убийство.