БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 01:00 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство
Слушай новината

Във Велико Търново с шествие родителите и близките на студентката Вероника Здравкова отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство. Те преминаха по пътеката, по която момичето е минало за последно преди да бъде нападнато и убито от рецидивиста Илиян Здравков.

За тежкото престъпление той беше осъден на 30 години лишаване от свобода. В момента изтърпява наказанието си при облекчен режим в Трудово-поправително общежитие в Троян, където работи, с което намалява присъдата си. Близките на Вероника не приемат за справедливо това наказание и настояват убиецът на дъщеря им да остане доживот в затвора, предвид и факта, че това е второ убийство, извършено от него, изтърпявал е и присъда и за опит убийство.

#Вероника #шествие #Велико Търново #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Регионални

СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ) Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна
Чете се за: 00:40 мин.
Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ) Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
Отново протест за лош път - хората искат основен ремонт на пътя Карнобат - Шумен Отново протест за лош път - хората искат основен ремонт на пътя Карнобат - Шумен
Чете се за: 03:05 мин.
Започна контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“ Започна контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Служебният премиер: Няма промяна в степента на бойна готовност на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ