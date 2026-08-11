Събориха най-високия комин в Монтана без взрив

Днес механично беше съборен най-високият комин в Монтана. При разрушаването не беше използван взрив, но падането на 42-метровото съоръжение вдигна във въздуха значително количество фин прах и строителни материали.

Малко след 11.00 ч. в района на бившето предприятие „Аналитик“ се чу последният удар на специализираната техника в основата на комина. Секунди по-късно 42-метровият „гигант“ се наклони и падна странично на предварително определеното място.

Събарянето се извършва от лицензирана фирма по поръчка на собственика на терена на бившето предприятие.