Съдът на ЕС отхвърли искания за временно спиране на въвеждането на еврото у нас

Съдът на ЕС отхвърли две искания за временно спиране на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. И в двата случая жалбоподателите оспорват актове на Съвета на ЕС, които уреждат приемането на

еврото от България, и искат тяхното временно спиране до постановяване на окончателно решение по съществото на спора.

Исканията включват спиране на действието на решенията за въвеждане на еврото, а в единия случай и спиране на всички правни последици от тези решения в България, включително автоматичното превалутиране на парични средства, договори и задължения.

Съдът припомня, че за да бъдат допуснати такива мерки, трябва да са изпълнени няколко условия. На първо място, искането трябва да изглежда на пръв поглед юридически обосновано. На второ място, трябва да е налице неотложност, тоест риск от значителна и непоправима вреда, ако мерките не бъдат приети незабавно. На трето място, молбата трябва да съдържа ясно, точно и самостоятелно изложение на фактите и правните основания, без да се налага съдът да прави справки в други документи. Тези условия са кумулативни, което означава, че липсата дори на едно от тях води до отхвърляне на искането.

И в двете определения председателят на Общия съд отхвърля исканията за временни мерки като недопустими. Това означава, че съдът не разглежда по същество дали исканията са основателни, тъй като самите молби не отговарят на изискванията за форма и съдържание. Съдът установява, че жалбоподателите не са представили достатъчно конкретни и подкрепени с доказателства аргументи относно неотложността, тоест не са доказали риска от сериозна и непоправима вреда. В едното дело липсват и достатъчно обяснения, които да позволят да се прецени дали искането изглежда вероятно основателно. Освен това изложените твърдения са твърде общи и не съдържат конкретни факти или доказателства, а молбите не са самостоятелно разбираеми, тъй като се позовават на други.

Практически последици от решението на Съда са, че актовете на Съвета на ЕС относно въвеждането на еврото в България остават в сила.