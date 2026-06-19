БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското...
Чете се за: 00:20 мин.
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
евакуираха софийския районен съд заради сигнал бомба
Снимка: Архив/БТА

Софийският районен съд остави в ареста мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Мъжът е подал електронно искане за кредит от името на друг човек.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 8 юни в София обвиняемият заблудил служител на банка, като чрез мобилен телефон с операционна система, собственост на друг човек, внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила на пострадалия, сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката, в размер на 25 000 евро.

В началото на миналия месец служителите на дирекция „Киберпрестъпност” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ арестуваха изпращачи на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани.

#Софийски районен съд #банкова измама #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
1
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
2
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
3
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
4
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
5
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц....
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота
6
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен Прокуратурата в Перник обвини жена за укривателство след убийството на швейцарски бизнесмен
Чете се за: 02:25 мин.
МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици МВР започва масови проверки по пътищата, арестувани са 2300 души за наркотици
Чете се за: 03:27 мин.
Окончателна присъда: Симона Радева действала умишлено и имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев Окончателна присъда: Симона Радева действала умишлено и имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев
Чете се за: 03:22 мин.
СГП изиска спешно информация за местонахождението на Петьо Петров - Еврото СГП изиска спешно информация за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 02:45 мин.
Съдът в Пазарджик остави в ареста тиктокъра Стоян Колев Съдът в Пазарджик остави в ареста тиктокъра Стоян Колев
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки
Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Чете се за: 00:20 мин.
Общество
АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград не са служители на Агенцията АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент край Ботевград не са служители на Агенцията
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих 14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започват преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Издирват туристка в Пирин: Акцията се провежда в местността Кончето
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ