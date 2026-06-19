Съдът остави в ареста 22-годишен мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка

Софийският районен съд остави в ареста мъж за компютърна измама, причинила вреда на банка, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Мъжът е подал електронно искане за кредит от името на друг човек.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 8 юни в София обвиняемият заблудил служител на банка, като чрез мобилен телефон с операционна система, собственост на друг човек, внесъл компютърни данни, като променил телефона за контакт и адреса на електронната поща на профила на пострадалия, сключил споразумение за достъп до електронния канал на банката и кандидатствал за кредит, с което причинил вреда на банката, в размер на 25 000 евро.

В началото на миналия месец служителите на дирекция „Киберпрестъпност” на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ арестуваха изпращачи на фишинг съобщения с цел източване на лични данни и банкови сметки на граждани.