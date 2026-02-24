БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милотинова за шеф на БНТ

У нас
Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милотинова за шеф на БНТ
Състав на Административния съд - София област не уважи искането на бившия изпълняващ длъжността директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков да спре изпълнението на решението на Съвета за електронни медии, с което Милена Милотинова беше избрана за директор на обществената телевизия. Това става ясно от съобщение, публикувано в сайта на съдебната институция.

Мотивите за отхвърляне на искането не са известни, но в Закона за радио и телевизия ясно е записано, че обжалването на процедурата по избор на генерален директор не спира изпълнението на решението. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Изборът на Милотинова беше атакуван в съда от Емил Кошлуков - още в деня на нейния избор - 19 февруари.

