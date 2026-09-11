Съдът в Хасково потвърди ареста на обвинения в наркотрафик дипломат от Конго

Окръжният съд в Хасково остави без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо гражданин на Демократична република Конго на дипломатическа служба, обвинен в опит за наркотрафик през Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от пресслужбата на съда.

41-годишният Жан Де Дю Мутеба е един от обвиняемите по случая от 18 юли миналата година, когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през „Капитан Андреево“, бяха открити 205,940 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лв. По случая са обвиняеми и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид (55 г.) и българският гражданин Делян Хаджилазов (44 г.).

И тримата са в ареста от 22 юли миналата година, а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата не бяха удовлетворени.

Обвиняемият е чужд гражданин, акредитиран като дипломат единствено в Кралство Белгия, но няма никаква трайна правна, битова или легална уседналост на територията на Република България, а международните контакти на дееца, финансовите му възможности и фактът, че е изградил престъпни връзки в множество европейски държави, индикират реална и непосредствена опасност същият да напусне пределите на страната и да се укрие от българското правосъдие с цел избягване на изключително тежката наказателна репресия. Това са част от мотивите на магистратите за определението.

Според съда продължителността на задържането е разумна и оправдана с оглед на фактическата и правната сложност на делото. Разследването има международен елемент, налагащ провеждането на множество сложни и обемни процесуално-следствени действия зад граница.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд – Пловдив, уточниха от съда.