Съдбата на болницата в Горна Оряховица - протест срещу продажбата на лечебното заведение

Напрежение и протест в Горна Оряховица заради предложението общинската болница да стане частна. Тази сутрин десетки протестираха пред сградата на общината преди началото на сесията на общинския съвет, който обсъжда днес дали тя да бъде включена в плана за приватизация.



Протестиращите поискаха да има обществено обсъждане и местен референдум за бъдещето на лечебното заведение. Предложението за приватизация беше внесено за разглеждане от общинския съвет от кмета Николай Рашков, който по-късно го оттегли заради общественото недоволство. В началото на сесията днес обаче по предложение на един общинските съветници точката за приватизацията остана в дневния ред. Това предизвика напрежение и част от протестиращите опитаха да влязат в сградата на общината, но не бяха допуснати.

Николинка Попова, жител на Горна Оряховица: “Болницата не трябва да се продава.” Нафисе Георгиева, организатор на протеста: “Ако мине в частни ръце, ние нямаме и никой не ни е дал гаранция, че болницата ще остане да функционира като болница, дали няма да бъдат закрити някой отделения.” Николай Рашков, кмет на община Горна Оряховица: “Искам да се включи в списъка за приватизация, оттам нататък ние да започнем да предлагаме варианти. Вариант - остава общинска болница, вариант - публично-частно партньорство, вариант - частична приватизация, вариант - включване на държавата като акционер, защо не държавата да я купи, защо не ?”