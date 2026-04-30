22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината...
Коя е д-р Михаела Доцова?
Д-р Михаела Доцова е новият председател на Народното...
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Съдбата на болницата в Горна Оряховица - протест срещу продажбата на лечебното заведение

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Напрежение и протест в Горна Оряховица заради предложението общинската болница да стане частна. Тази сутрин десетки протестираха пред сградата на общината преди началото на сесията на общинския съвет, който обсъжда днес дали тя да бъде включена в плана за приватизация.

Протестиращите поискаха да има обществено обсъждане и местен референдум за бъдещето на лечебното заведение. Предложението за приватизация беше внесено за разглеждане от общинския съвет от кмета Николай Рашков, който по-късно го оттегли заради общественото недоволство. В началото на сесията днес обаче по предложение на един общинските съветници точката за приватизацията остана в дневния ред. Това предизвика напрежение и част от протестиращите опитаха да влязат в сградата на общината, но не бяха допуснати.

Николинка Попова, жител на Горна Оряховица: “Болницата не трябва да се продава.”

Нафисе Георгиева, организатор на протеста: “Ако мине в частни ръце, ние нямаме и никой не ни е дал гаранция, че болницата ще остане да функционира като болница, дали няма да бъдат закрити някой отделения.”

Николай Рашков, кмет на община Горна Оряховица: “Искам да се включи в списъка за приватизация, оттам нататък ние да започнем да предлагаме варианти. Вариант - остава общинска болница, вариант - публично-частно партньорство, вариант - частична приватизация, вариант - включване на държавата като акционер, защо не държавата да я купи, защо не ?”

ТОП 24

Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
1
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
2
ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена
3
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
4
Изпълнителна агенция "Пътища" окупираха Община Бойчиновци
Жителите в Калояново спечелиха делото срещу увеличението на такса смет
5
Жителите в Калояново спечелиха делото срещу увеличението на такса смет
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на "Всяка неделя"
6
Отиде си режисьорът Димитър Аврамов – един от създателите на...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
3
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Регионални

Криминалисти от Варна откриха оранжерия за канабис
Криминалисти от Варна откриха оранжерия за канабис
Заради свлачище на АМ "Струма": Платното за София край Симитли остава затворено Заради свлачище на АМ "Струма": Платното за София край Симитли остава затворено
Чете се за: 01:25 мин.
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял 22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял
Чете се за: 02:07 мин.
Кола катастрофира на Италианския мост край Стара Загора, шофьорът избяга Кола катастрофира на Италианския мост край Стара Загора, шофьорът избяга
Чете се за: 00:37 мин.
Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите Застой в цените на горивата и спад в потреблението с 20%, отчитат бензиностанциите
Чете се за: 01:52 мин.
Общината обсъжда небостъргач върху общинска земя в София Общината обсъжда небостъргач върху общинска земя в София
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Д-р Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Д-р Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Румен Миланов би звънеца за старт на 52-рото Народно събрание НА ЖИВО: Румен Миланов би звънеца за старт на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял 22-етажен небостъргач в „Младост“: Общината дава терен срещу 30% дял
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Коя е д-р Михаела Доцова?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите започва на 7 май
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Зимата се завърна в Румъния, в повечето планински населени места...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
