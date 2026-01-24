Садио Мане беше посрещнат като герой от съотборниците си в Ал-Насър

Садио Мане беше посрещнат като герой от съотборниците си в арабския Ал-Насър след спечелената Купа на Африка с родината си Сенегал преди няколко дни.

От клуба му бяха подготвили специална торта с неговия лик, а суперзвездата Кристиано Роналдо му сервира парче и го поздрави за големия успех.

Welcoming back our champion, Sadio Mané

The Nassr way

pic.twitter.com/3tnvNPLEjK — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 23, 2026

Самият Мане беше в основата на триумфа, след като във финала с Мароко единствен той остана на терена след скандалите в края на мача и накара съотборниците си да се върнат от съблекалнята и да доиграят срещата.