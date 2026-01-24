БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Садио Мане беше посрещнат като герой от съотборниците си в Ал-Насър

Спорт
Сенегалецът и съотборниците му се почерпиха с торта след успеха на Купата на африканските нации.

Сенегал Садио Мане
Снимка: Startphoto.bg
Садио Мане беше посрещнат като герой от съотборниците си в арабския Ал-Насър след спечелената Купа на Африка с родината си Сенегал преди няколко дни.

От клуба му бяха подготвили специална торта с неговия лик, а суперзвездата Кристиано Роналдо му сервира парче и го поздрави за големия успех.

Самият Мане беше в основата на триумфа, след като във финала с Мароко единствен той остана на терена след скандалите в края на мача и накара съотборниците си да се върнат от съблекалнята и да доиграят срещата.

Сенегал е новият крал на Африка след невероятна драма и скандал
Сенегалците разплакаха Мароко на финала в мач, за който дълго ще се...
Чете се за: 06:50 мин.
#Ал-Насър #Садио Мане

Ботев Пловдив прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия
Ботев Пловдив прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия
Илия Груев: Синът ми е подчинил всичко на футбола и това много ме радва Илия Груев: Синът ми е подчинил всичко на футбола и това много ме радва
Чете се за: 01:40 мин.
Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза
Чете се за: 02:52 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
ПСЖ пречупи Оксер с късен гол и си върна аванса на върха ПСЖ пречупи Оксер с късен гол и си върна аванса на върха
Чете се за: 02:15 мин.
Истории от Световните първенства – 1978 Истории от Световните първенства – 1978
Чете се за: 14:52 мин.

Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
