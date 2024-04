Сакраменто отстъпи пред Ню Орлиънс и загуби шансове за първата шестица в НБА

Александър Везенков и Сакраменто загубиха шанс за директно класиране в плейофите в Националната баскетболна асоциация. Тимът ще трябва да премине през плей-ин, след като бе надигран на свой терен от един от преките си конкуренти за шестицата Ню Орлиънс със 123:135. Сакраменто допусна пета загуба от този съперник през сезона.

Везенков записа близо 11 минути на терена, като завърши с 5 точки - 2/5 при стрелбата от игра, и 2 борби.

Два мача преди края на редовния сезон Сакраменто е с баланс 45-35, с колкото са и основните му конкуренти за осмото място Лос Анджелис Лейкърс и Голдън Стейт Уориърс. След по-малко от 24 часа „кралете“ приемат Финикс, а в неделя ще са домакини и на Портланд.

Двубоят започна кошмарно за Сакраменто, който за кратко време допусна пасив от 23 точки, което накара Майк Браун рано да завърти състава си. Везенков се появи в игра за първи път малко преди края на първата четвърт, като остана и за кратко в началото на втората – общо шест минути. За това време той взе 2 борби в защита, но пропусна и двете си стрелби от тройката, преди да бъде сменен. Постепенно обаче Сакраменто започна да топи разликата и на почивката се доближи на 58:64.

Българинът остана на пейката през цялата трета четвърт, а междувременно „пеликаните“ поддържаха аванс от няколко точки и преди последната четвърт бяха напред с 98:89. Везенков се завърна на старта на заключителния период, вкарвайки 5 бързи точки, но четири минути след това бе изваден, преди да бъде върнат едва за последните секунди на срещата, когато обаче двубоят вече бе решен в полза на Ню Орлиънс.

Pelicans go 5-0 against the Kings this season pic.twitter.com/aeIqM0OvHu