Самед Агдеве спечели Гран при турнира SENSHI 28

Представителят на Турция Самед Агдеве триумфира в първия в историята на кикбокс в България турнир SENSHI 28 Grand Prix в тежка категория, версия KWU Full Contact, след като постигна три убедителни победи и запази стопроцентовия си актив, който вече е 17 победи в 17 мача.

Във финала 21-годишният Агдеве надделя над британеца Рис Бруденел с единодушно съдийско решение. Турчинът бе много по-активният боец в първите два рунда на битката, които протекоха изцяло в ъгъла на Бруденел.

Срещу англичанина на два пъти бе отброен нокдаун, но той показа невероятна воля, за да остане на крака. В последната част Бруденел бе близо до това да "възкръсне", като взе предимство в боя, но Агдеве устоя и заслужи шампионския пояс.

Агдеве заслужи и наградата за "Нокаут на вечерта" за победата си в полуфиналите над германеца Херардо Ати, докато французинът Максенс Вине получи приза за "Боен дух". Като кикбоксьор с "Най-добра техника" бе отличен нидерландецът Томас Бриджуотър.