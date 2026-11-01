Само шест стотни разделиха Симона Иванова от олимпийски медал в Дакар

Българската плувкиня завърши четвърта на 400 метра свободен стил на Младежките олимпийски игри, след като остана на крачка от бронзовото отличие
Симона Иванова остана на косъм от медал на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026, след като завърши на четвърто място във финала на 400 метра свободен стил.
Българската плувкиня финишира с време 4:28.43 минути, като само шест стотни от секундата я разделиха от бронзовото отличие. Третата позиция зае белгийката Селия Паке.
Иванова направи силно плуване и през голяма част от дистанцията се движеше между второто и третото място. В заключителните 25 метра обаче не успя да задържи темпото и остана непосредствено извън почетната тройка.
Олимпийската титла спечели Елвира Еспиноса от Еквадор с време 4:22.87 минути. Сребърният медал отиде при Лия Маркграаф от Република Южна Африка, която завърши за 4:26.13 минути.
Въпреки пропуснатото отличие Симона Иванова ще има още две възможности за силно представяне в сенегалската столица. Българката ще участва на 100 метра свободен стил, както и в коронната си дисциплина – 200 метра свободен стил.
Междувременно плувната надпревара в Дакар е съпътствана от организационни затруднения заради прекалено високата температура на водата в басейна. Проблемът доведе до отмяната на състезанието на 800 метра свободен стил, както и на няколко тренировки през първите дни.
По програма Иванова трябва да стартира на 100 метра свободен стил в понеделник. Другият български представител Димитър Докузов, който също беше заявен за тази дистанция, няма да участва след съвместно решение с личния си треньор.
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