Сан Антонио е на крачка от полуфиналите в конференцията след силно завръщане на Уембаняма

Сан Антонио направи решителна крачка към класиране за следващия кръг в плейофите на НБА, след като се наложи убедително над Портланд със 114:93 като гост и поведе с 3:1 победи в серията от Западната конференция.

В центъра на вниманието бе завръщането на Виктор Уембаняма, който пропусна предишни срещи заради контузия, но се отблагодари с впечатляващо представяне. Французинът завърши с 27 точки, 11 борби и доминиращо присъствие в защита, където добави седем чадъра и четири откраднати топки.

Най-резултатен за Спърс обаче беше Де'Аарон Фокс с 28 точки. Гардът бе изключително ефективен в стрелбата, реализирайки 11 от 17 опита, включително четири успешни изстрела от далечна дистанция. Именно той поведе обрата на гостите, които изоставаха с 19 точки в хода на двубоя.

Стефон Касъл също имаше ключова роля с 16 точки и 8 асистенции, докато Девин Васел добави 11 точки за балансираната атака на Сан Антонио.

Портланд започна по-силно и натрупа солиден аванс, но постепенно загуби контрол върху мача след почивката. Дени Авдиджа завърши с 16 точки, Джру Холидей добави 20, а Джерами Грант се включи с 17 от пейката, но това не бе достатъчно, за да спре устрема на съперника.

С успеха Спърс вече се нуждаят от само още една победа, за да затворят серията и да продължат напред, като следващият двубой ще бъде ключов за съдбата на Портланд в плейофите.