Виктор Уембаняма единодушно бе избран за защитник на годината в НБА, за първи път

Френската звезда на Сан Антонио Спърс отново влезе в историята на едва 22 години. За първи път от създаването на наградите през 1982 година, всички гласували поставиха играча на "шпорите" на първо място.

Виктор Уембаняма спечели наградата за защитник на годината. Французинът получава отличието за първи път в своята кариера в третия си сезон в НБА. Центърът на Сан Антонио Спърс беше избран единодушно, което се случва за първи път в историята на наградите. Останалите двама номинирани бяха Аузар Томпсън (Детройт Пистънс) и Чет Холмгрен (Оклахома Сити).

Изборът му възражда френската традиция, тъй като Руди Гобер (2018, 2019, 2021 с Юта, 2024 с Минесота) и Йоаким Ноа (2014 с Чикаго) също са били обявявани за защитник на годината.

Уемби стана и най-младият играч (22 години и 106 дни), спечелил това отличие. Освен символиката, тази награда увенчава изключителния сезон за френския център, който се утвърди като сила, с която трябва да се съобразява всеки на игрището и трансформира защитата на своя отбор.

Неговата статистика илюстрира влиянието му на терена. Френският национал завърши редовния сезон с най-добри средни показатели за кариерата си с 25 точки и 11,5 борби на мач, както и 3,1 чадъра.

Високият 224 сантиметра Уембаняма е номиниран и за наградата Най-полезен играч, и ако бъде избран ще стане също най-младият носител на приза, с няколко месеца по-млад от Дерик Роуз, който взима наградата през сезон 2010/11 с Чикаго Булс, и първият изобщо французин получавал отличието. Евентуалната му двойна победа би било изключително рядко постижение.

Наградата на фанцузина за защитник на годината потвърждава това, което мнозина наблюдават от месеци: Виктор Уембаняма вече е една от основните фигури в НБА в едва третия си сезон.

Вчера той записа мечтан дебют в плейофите, като отбеляза 35 точки за успешния старт на Сан Антонио Спърс и така поведе "шпорите" към победата над Портланд Трейл Блейзърс със 111:98.

