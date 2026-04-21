Виктор Уембаняма единодушно бе избран за защитник на годината в НБА, за първи път

Виктор Уембаняма спечели наградата за защитник на годината. Французинът получава отличието за първи път в своята кариера в третия си сезон в НБА. Центърът на Сан Антонио Спърс беше избран единодушно, което се случва за първи път в историята на наградите. Останалите двама номинирани бяха Аузар Томпсън (Детройт Пистънс) и Чет Холмгрен (Оклахома Сити).

Изборът му възражда френската традиция, тъй като Руди Гобер (2018, 2019, 2021 с Юта, 2024 с Минесота) и Йоаким Ноа (2014 с Чикаго) също са били обявявани за защитник на годината.

Уемби стана и най-младият играч (22 години и 106 дни), спечелил това отличие. Освен символиката, тази награда увенчава изключителния сезон за френския център, който се утвърди като сила, с която трябва да се съобразява всеки на игрището и трансформира защитата на своя отбор.

Неговата статистика илюстрира влиянието му на терена. Френският национал завърши редовния сезон с най-добри средни показатели за кариерата си с 25 точки и 11,5 борби на мач, както и 3,1 чадъра.

Високият 224 сантиметра Уембаняма е номиниран и за наградата Най-полезен играч, и ако бъде избран ще стане също най-младият носител на приза, с няколко месеца по-млад от Дерик Роуз, който взима наградата през сезон 2010/11 с Чикаго Булс, и първият изобщо французин получавал отличието. Евентуалната му двойна победа би било изключително рядко постижение.

Наградата на фанцузина за защитник на годината потвърждава това, което мнозина наблюдават от месеци: Виктор Уембаняма вече е една от основните фигури в НБА в едва третия си сезон.

Вчера той записа мечтан дебют в плейофите, като отбеляза 35 точки за успешния старт на Сан Антонио Спърс и така поведе "шпорите" към победата над Портланд Трейл Блейзърс със 111:98.