Сандер Ейтрем постави рекорд на 5000 метра на Световната купа в Инцел

Норвежкият състезател по бързо пързаляне с кънки Сандер Ейтрем спечели състезанието на 5000 метра от Световната купа в Инцел (Германия), поставяйки нов световен рекорд.

Победителят постигна време от 5:58.52 минути. Той надмина рекорда на французина Тимоти Любино, който завърши дистанцията за 6:00.23 минути в Солт Лейк Сити (САЩ) през ноември.

23-годишният Ейтрем е световен шампион на 5000 метра и има две титли от Европейски първенства.