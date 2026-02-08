Сандер Ейтрем спечели олимпийско злато на 5000 м. в бързото пързаляне

Норвежецът Сандер Ейтрем счупи олимпийския рекорд, грабвайки златото на 5000 м в бързото пързаляне за мъже на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Ейтрем спря хронометрите на шест минути, 3.95 секунди. Второто място и сребърния медал са за Методей Жилек от Чехия, който завърши на 2.53. Бронзовото отличие е Рикардо Лорело, който остана на 5:27 или време от 6:09.22.

Сандер Ейтрем избегна неловко препъване на старта, за да добави и златния олимпийски медал, след като добави олимпийски рекорд към световния, поставен миналия месец.рвегия счупи олимпийския рекорд с повече от три секунди, докато се пързаляше с пързалка и спечели златото. Поведението му на леда беше действително като на голям шампион, след като демонстрира забележително възстановяване след възможно най-лошия старт. Норвежецът загуби леко равновесие по време на първите си няколко крачки, което му коства около четвърт секунда от Лорело до първата времева контрола. Но поведе след 1400-ия метър и след това просто продължи да увеличава това предимство, което сам си създаде.

Ейтрем, който навършва 24 години в четвъртък, имаше една задача, а именно да се пребори с големия си съперник днес - Рикардо Лорело от Италия, като също така подобри и собствения си олимпийски рекорд с близо с 6 секунди. На състезание от Световната купа по този спорт на 24-и януари в Германия днешният шампион стана и първият кънкобегач, който слезе в дисциплината 5000 метра под 6 секунди. Днес не го направи, но нямаше значение предвид шампионското му каране.

За изненада на състезанието може да се смята 19-годишният Методей Жилек, , който беше в серията на Ейтрем и успя да поддържа такова темпо, че да завърши с време 6:06.48 минути и 2-о място.

5000 метра бързо пързаляне с кънки, мъже:

1. Сандер Ейтрем (Норвегия) - 6:03.95 минути (олимпийски рекорд)

2. Методей Жилек (Чехия) – на 2.53 секунди

3. Рикардо Лорело (Италия) – на 5.27 секунди