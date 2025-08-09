БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес

Испанският специалист все пак е оптимист, че Радослав Кирилов и Георги Костадинов ще се завърнат за двубоя в Азербайджан.

Спортинг Брага - Левски
Снимка: startphoto.bg
Централният нападател на Левски Мустафа Сангаре няма да може да играе в утрешния мач на тима срещу Спартак (Варна), както и може би още някои от следващите срещи. Причината е мускулната контузия, получена в първия двубой с тима от Азербайджан в София, разкри треньорът на "сините" Хулио Веласкес на пресконференцията си.

"Не всички играчи са в оптимална кондиция. Със сигурност отпада Сангаре и може би няма да играе не само в този мач. Има мускулен проблем, получен по време на мача със Сабах. Той няма да играе утре, а сигурно и някои от следващите срещи. При Кирилов нещата се развиват добре. Би трябвало утре да попадне в групата, а дали ще е титуляр или на пейката, ще преценим допълнително. При Костадинов също нещата вървят добре, ще проследим състоянието му днес и утре. Друг, който завърши с проблем, е Фабиен и той трудно би се включил в утрешната среща. Но неговата ситуация няма нищо общо със Сангаре. Трябва да го следим ден-два. Останалите играчите са в нормална кондиция", каза испанският специалист.

"Не ме притеснява, а съм загрижен за който и да е, когато отсъства от състава. Това не е нещо, което се случва за първи или последен път. Аз не се оплаквам, винаги търся решение", каза още треньорът за отсъствието на Сангаре в ключов момент от сезона.

Това ще даде нова възможност на Борислав Рупанов да покаже таланта си, след като се разписа в последните два мача на тима.

"Надявам се играчите да са готови, да са превключили. Няма никаква разлика тази седмица с предишните. Всички подхождат с голямо ниво на отговорност. Разчитам, че ще сме добре подготвени. Осъзнаваме, че ако оставим Спартак да играе свободно и на контраатака, ще ни създадат проблеми. Ще се опитаме да изиграем добър мач и да го спечелим", обеща Веласкес.

"Би било проблем, ако нямаме време да анализираме Спартак (Варна). Разбира се, че сме го направили, те имаха официални мачове. Ясни са ни силните и слабите им страни. Всеки противник заслужава нужното уважение. Подхождаме смирено, здраво стъпили на земята. Нищо освен победата не може да ни задоволи", завърши Хулио Веласкес.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #Мустафа Сангаре #ПФК Левски София

