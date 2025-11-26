Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна

Прокурор от отдел "Инспекторат" при Върховната касационна прокуратура ще извърши проверка на първоначалния етап на работата на Окръжната прокуратура в Плевен по разследването на досъдебното производство за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна и пострада тежко 57-годишният ѝ дядо. Проверката разпореди и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Назначена е заради твърдения в публичното пространство, че товарният автомобил, причинил катастрофата, не е бил задържан като веществено доказателство и е напускал паркинга, на който е бил поставен след инцидента.

Проверката ще обхване периода от образуването на делото до предаването му под ръководството на Окръжна прокуратура – София. Тя включва проследяване на образуването на преписката, разпределението ѝ по случаен принцип, срочността и мотивираността на актовете, както и ефективността на действията на наблюдаващия прокурор. Ще се извърши на място и трябва да приключи с доклад.

Тежкото пътно произшествие стана на 31 март 2025 г. между селата Радомирци и Телиш, община Червен бряг. Делото, внесено през месец май в съда от Окръжна прокуратура – София, вече е с даден ход и проведени заседания. Подсъдим е 65-годишният Георги Александров.

От прокуратурата уточняват, че проверката цели както обективна оценка на работата на наблюдаващия прокурор и административния ръководител на Окръжна прокуратура - Плевен, така и установяване на евентуални пропуски и необходимост от допълнителни мерки.