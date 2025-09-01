БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърбин поведе в генералното класиране на Обиколката на България

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Михайло Столич бе най-бърз във втория етап.

Обиколка на България
Снимка: БТА
Сръбският колоездач Михайло Столич (Юнайтед Шипинг) спечели втория етап от Обиколката на България и поведе в генералното класиране.

Столич се наложи във финалния спринт в 134,2-километровия етап от Карнобат до Казанлък, като изпревари италианеца Лоренцо Мали от тима на състава на Галина Екотек. Трети е друг италианец - Лоренцо Каталдо от отбора на Граняно Спортинг Клуб.

Основната група финишира с време от 3 часа, 8 минути и 3 секунди, а с победата си Столич успя да свали от върха в класирането гръцкия си съотборник Никифорос Арваниту и в утрешния трети етап ще носи "жълтата фланелка".

Обиколката на България продължава във вторник с третия етап - 118,5 километра от Казанлък до Троян.

