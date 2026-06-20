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Саша Зверев с първа загуба след титлата от "Ролан Гарос"

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Спорт
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Поставеният под номер 1 представител на домакините загуби със 7:6 (4), 4:6, 5:7 срещу Тейлър Фриц.

Тейлър Фриц
Снимка: БГНЕС
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Германският тенисист Александър Зверев отпадна на полуфиналите на турнира на трева в Хале (Германия) с награден фонд от 2 583 330 евро. Поставеният под номер 1 представител на домакините загуби със 7:6 (4), 4:6, 5:7 срещу Тейлър Фриц.

Фриц постигна решителен пробив в 11-ия гейм на третия сет и след това приключи двубоя при собствен начален удар от втората си възможност след два часа и 43 минути.

Преди това германският тенисист, намиращ се на трето място в класацията на АТП, поведе в мача след тайбрек в първата част, но Фриц изравни с късен пробив във втория сет.

Петият в схемата американец успя да спечели седми пореден двубой срещу шампиона от "Ролан Гарос" и в неделя ще се изправи срещу своя сънародник Франсис Тиафо, който победи германеца Даниел Алтмайер с 6:1, 6:3.

Тиафо спаси единствената точка, при която можеше да загуби началния си удар, повеждайки с 4:2. Това беше достатъчно за него да се класира в последния двубой от турнира утре.

Деветият в световната ранглиста Тейлър Фриц има 10 титли до момента в кариерата си, докато Франсис Тиафо е с три шампионски трофея.

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