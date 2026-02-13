САЩ и Германия започнаха с победи участието си в олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина

Хокейният тим на САЩ записа убедителна победа над отбора на Латвия с 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) на старта си в Група "С" от турнира на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Брейди Ткачук откри резултата за световните шампиони в шестата минута на първата част, но само две по-късно Ренарс Крастенбергс изравни за латвийците, като първата част завърши 1:1.

САЩ нанесе удара си във втория период с безответни с две попадения на Брок Нелсън и едно на Тейг Томпсън при числено предимство на леда.

В третата част Остън Матюс оформи крайното 5:1 за американците. С по две асистенции за тима на САЩ се отличиха Матю Ткачук и Джак Айхел.

В другия мач от групата отборът на Германия надигра тима на Дания с 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Звездата на германците Леон Драйзайтъл се прояви като истински лидер и поведе тима си, като откри резултата. В средата на първия период Оскар Фискер Молгор изравни за датчаните. През втората част Германия материализира превъзходството си с два гола на нападателя на Отава Тим Щуцъл, а Леон Драйзайтъл асистира за второто попадение.

В следващите мачове от Група "С" утре Германия ще срещне Латвия, а тимът на САЩ се изправя срещу Дания.

Днес в ефира на БНТ 3 може да гледате две срещи от хокейния турнир. В 13:00 ч. започва мачът Финландия - Швеция, а в 22:00 е сблъсъка Канада - Швейцария.