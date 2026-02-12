БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девет комплекта медали бяха раздадени в шестия състезателен ден от Игрите Милано и Кортина д'Ампецо

Обзор на състезанията от деня.

Франческа Лолобриджида
Снимка: БТА
Девет комплекта медали бяха раздадени в шестия състезателен ден от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

За разлика от вчерашния ден, в който България завоюва медал в биатлона чрез Лора Христова, днес българското участие се сведе единствено до старта на Калина Недялкова, която зае 87-мо място в женския интервален старт на 10 километра в ски бягането, който бе спечелен от шведката Фрида Карлсон, за която това бе второ злато от началото на Игрите.

С два златни медала вече е и италианката Франческа Лолобриджида, която днес триумфира в надпреварата на 5000 метра в бързото пързаляне с кънки.

Успехът на Лолобриджида не бе единственият за домакините, които взеха злато и чрез Федерика Бриньоне в супергигантския слалом в алпийските ски при жените.

Нидерландия взе два медала в състезанията по шорттрек - на 1000 метра при мъжете чрез Йенс ван'Т Ваут и на 500 метра при жените чрез Ксандра Велзебур, която постави и световен рекорд в полуфиналите.

