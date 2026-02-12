БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нидерландия стигна до титлата в спринта на 500 м в шорттрека на Игрите в Милано/Кортина

Ксандра Велзебур спечели олимпийската титла и постави нов световен рекорд.

Ксандра Велзебур от Нидерландия спечели олимпийската титла в спринта на 500 метра на турнира по шорттрек на Игрите в Милано/Кортина 2026.

Велзебур доминираше от началото до края на финалното бягане и финишира първа с 41.609 секунди.

На полуфиналите нидерландката постави нов световен рекорд - 41.399 секунди, подобрявайки с 0.017 собственото си върхово постижение, което регистрира през 2022-а.

В почти изцяло пълната с фенове на Нидерландия зала в Милано, Велзебур се реабилитира след падането в смесената щафета във вторник, което попречи на отбора ѝ да се класира за финала.

Любимката на домакините, двукратна олимпийска шампионка в дисциплината и защитаваща титлата си Ариана Фонтана (Италия) този път взе среброто с 42.294, след като удържа атаките на останалите три финалистки.

За Фонтана, която е първата спортистка с медали на шест Зимни олимпийски игри, това е второ отличие пред родна публика след златото в смесената щафета. За нея това е общо 13-о медал в кариерата си от Олимпиада.

Трета е канадката Кортни Саро (Канада) с 42.427 секунди.

В класирането следват Селма Постма (Нидерландия) и бронзовата медалистка на дистанцията от Пекин 2022 Ким Бутен (Канада).

