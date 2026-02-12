Йенс ван'Т Ваут спечели олимпийската титла в шорттрека на 1000 м

В изключително оспорван и напълно непредвидим финал нидерландецът Йенс ван'Т Ваут спечели златния медал на 1000 метра в шорттрека при мъжете на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

24-годишният Ван'Т Ваут успя да протегне крака си и пръв да пресече финалната линия, която бе атакувана едновременно от петимата състезатели, участващи във финала. Времето на Ван'Т Ваут бе 1 минута и 24.537 секунди, а това на латвиеца Робертс Крузбергс, който остана пети - 1 минута, 24.681 секунди.

Нидерландецът избра тактика, с която да застане в челото на колоната още от първата обиколка и на нито една от междинните контроли не бе по-назад от второто място.

Сребърният медал остана за китаеца Лун Сун с 1:24.565 минути, който предпочете да атакува в последния момент. Сун бе трети или четвърти до последните метри, когато атакува и броени сантиметри го лишиха от това да стане олимпийски шампион.

Южнокореецът Джонун Рим завърши с бронзовото отличие, след като пресече финала за 1:24.611 минути. Неговата стратегия бе подобна на тази на Сун и той също чакаше на опашката, за да атакува в края.

Изненадващо без медал остана канадецът Уилям Данджину, който премина предишните етапи преди финала с лекота. Данджину бе първи в седем от деветте обиколки на пистата, но в последната обиколка не издържа на напрежението и финишира с четвърто време от 1:24.671 минути.