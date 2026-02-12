БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Златно завръщане на Федерика Бриньоне

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Това е първа олимпийска титла за Бриньоне, която вече имаше сребро от Пекин 2022 и два бронза от предишни Игри.

Федерика Бриньоне
Снимка: БТА
Федерика Бриньоне написа златна страница в своята кариера, след като триумфира в супергигантския слалом на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Пред родна публика на легендарната писта „Олимпия Деле Тофане“ 35-годишната италианка спря хронометрите на 1:23.41 минута и донесе на домакините дългоочаквана титла.

Победата има още по-силен заряд, защото участието ѝ на Игрите до последно беше под въпрос заради тежката контузия, която претърпя през април миналата година. Само преди дни тя завърши десета в спускането, но в супергиганта показа класа, смелост и хладнокръвие. Това е първа олимпийска титла за Бриньоне, която вече имаше сребро от Пекин 2022 и два бронза от предишни Игри.

Сребърният медал отиде при французойката Роман Мирадоли, която изостана на 41 стотни. За 31-годишната състезателка това е най-голямото постижение на голям форум. Бронзът спечели австрийката Корнелия Хютер (+0.52), която обяви, че това е последното ѝ олимпийско участие – сбогуване с медал след четири Игри.

Състезанието се превърна в истински тест за нерви и техника. От 43 стартирали, 17 не успяха да завършат. Сред отпадналите бяха сериозни фаворитки – олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън, германката Ема Айхерт, Мирям Пухнер, както и звездите Естер Ледецка и София Годжа. Именно Годжа изглеждаше устремена към медал с аванс от над шест десети в средата на трасето, но грешка в долната част сложи край на надеждите ѝ.

В ден, белязан от падания и драматични обрати, Бриньоне остана стабилна и безупречна. Пред погледа на своите сънародници тя превърна съмнението в триумф и доказа, че опитът и характерът могат да бъдат решаващи дори на най-голямата сцена.

#Милано/Кортина 2026 #Федерика Бриньоне

