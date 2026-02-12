БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

Франческа Лолобриджида триумфира в бързото пързаляне с кънки на 5000 м

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Втора титла за италианката от Игрите в Милано/Кортина.

Франческа Лолобриджида
Снимка: БТА
Франческа Лолобриджида спечели втора титла на домашните си Олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, след като триумфира по драматичен начин в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра. Италианката бе първа и в надпреварата на 3000 метра при дамите преди пет дни.

Франческа, правнучка на легендарната италианска актриса Джина Лолобриджида, влезе в последната обиколка като втора в класирането, но силен финален спринт за 31.86 секунди я постави на първа позиция с време 6:46.17 минути.

Освен двойна олимпийска шампионка, 35-годишната Лолобриджида е златна медалистка на 5000 метра от световното първенство през 2025 година и №1 в Европа в масовия старт през 2018 г. Тя също така има сребърен и бронзов медал от Олимпийските игри в Пекин през 2022 г.

Втора с 10 стотни пасив е 24-годишната нидерландка Мерел Конайн, която записа най-голямото постижение в кариерата. Норвежката Рагне Виклунд, която бе сребърна медалистка на 3000 метра, спечели втория си медал на Олимпийските игри с трето време при още седем стотни изоставане.

#Милано/Кортина 2026

