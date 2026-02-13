БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шестима българи на старт в осмия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
владимир илиев трето злато държавното биатлон белмекен
Шестима български спортисти ще участват в състезателната програма в днешния ден на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Ски-бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов ще се включат в интервалния старт на 10 километра в свободен стил в Тезеро. Надпреварата започва в 12:45 часа.

След 15:00 часа на старт в спринта на 10 километра в Антхолц-Антерселва ще застанат биатлонистите Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов.

Ски-скачачът Владимир Зографски пък ще направи втората си официална тренировка на голямата шанца в Предацо след 19:30 часа. Състезанието е в събота.

Освен в ски-бягането и в биатлона, на Олимпиадата в петък ще бъдат разпределени още пет комплекта медали - в сноубордкроса за мъже и за жени, в бързото пързаляне с кънки на 10000 метра за мъже, в скелетона за мъже и във фигурното пързаляне за мъже.

В програмата за 13 февруари са включени също така състезания по скелетон за жени, както и от олимпийските турнири по кърлинг и по хокей на лед при мъжете и при жените.

