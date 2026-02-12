БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мощен старт за Канада на олимпийския турнир по хокей

Канадците не оставиха шансове на Чехия.

Мощен старт за Канада на олимпийския турнир по хокей
Снимка: БТА
Слушай новината

След 12-годишно чакане звездите на Националната хокейна лига се завърнаха на Олимпийски игри и направиха това с убедителна победа с 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) над Чехия в първия мач и за двата от турнира в Милано.

Канадците, които са деветкратни олимпийски шампиони, но нямаха възможност да разчитат на най-добрите си играчи от Игрите в Сочи през 2014 година насам, успяха да открият резултата в самия край на първата третина. Шест секунди преди нейния край нападателят на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини се разписа за 1:0.

Марк Стоун покачи на 2:0 седем минути след старта на втория период, а малко преди края му Бо Хорват лиши окончателно срещата от интрига с трето попадение в чешката врата.

В последната третина дойде време и за Нейтън МакКинън и Ник Сузуки да се разпишат за победителите. Звездите на "кленовите листа" Конър МакДейвид и Сидни Кросби не успяха да вкарат, но МакДейвид завърши с три асистенции, а две добави Кросби. С две подавания за голове се отчете и бранителят Томас Харли.

Вратарят на Канада Джордан Бинингтън направи 26 спасявания, а неговият колега Лукаш Достал отрази 31 шайби.

В другия мач от група "А" по-рано днес световният вицешампион Швейцария спечели с 4:0 срещу Франция.

По-късно днес са и мачовете от група "С" - Германия срещу Дания и Латвия срещу световния шампион САЩ.

