Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
САЩ се готвят за нова зимна буря

По света
Полярният студ ще достигне и Флорида

САЩ се готвят за нова зимна буря
Снимка: БТА
САЩ се готвят за нова зимна буря, предаде Франс прес. Според метеоролозите обилни снеговалежи ще има в южните части на атлантическото крайбрежие, по-специално в щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина, които ще започнат от днес. В допълнение ще има и силен вятър. Полярният студ ще достигне и полуостров Флорида.

Прогнозите бяха оповестени броени дни, след като част от страната беше връхлетяна от мощна зимна буря, предизвикала значително нарушаване на транспортния трафик и прекъснала електричеството на много места. Бурята причини и смъртта на над 100 души в страната.

Около 250 000 потребители все още няма ток в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана, а някои улици във Вашингтон все още не са разчистени от снега.

#снежни бури #снежни бури в сащ

