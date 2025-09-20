БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ се класира на финал за "Били Джийн Кинг Къп"

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Американките се справиха с Великобритания

САЩ се класира на финал за "Били Джийн Кинг Къп"
Снимка: БТА
САЩ се класира за финала на отборния турнир по тенис за жени „Били Джийн Кинг Къп“ в Шънчжън. На китайска земя американката отказаха Великобритания с 2:0 успеха, запазвайки надежди за 19-ти трофей.

„Янките“ ще срещнат тима на Италия, който е действащият шампион в турнира.

Първата среща между САЩ и Великобритания в това състезание от повече от 33 години насам беше решена от Джесика Пегула, която се наложи над Кейти Боултър с 3:6, 6:4, 6:2.

"За първи път ще участвам на финал. Мисля, че за всички в отбора това ще бъде първи път. Ще бъде ново преживяване за нас, но няма никой друг, с когото бих предпочела да го споделя. Имаме страхотен отбор и страхотни треньори. Развълнувани сме и се надяваме, че ще вземем титлата", каза Пегула.

Седмата в света американка пое контрола над оспорвания сблъсък, като направи решаващ пробив в петия гейм на третия сет и удържа оттам нататък, за да изпрати страната си на финала.

В първия двубой Ема Наваро даде аванс на САЩ, след като победи Сонай Картал с 3:6, 6:4, 6:3.

"Имах огромна подкрепа от моя отбор. Чувствам огромна гордост, че играя за страната си. За мен означава всичко да нося американското знаме на гърдите си", каза Наваро.

Сега САЩ ще се опита да спечели първа титла от 2017 година насам, но ще има трудна задача срещу тима на Италия, който ще се стреми да защити успешно титлата си, след като достигна до трети пореден финал.

