БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 05:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвокат на Николас Мадуро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

Така става въможен процесът срещу Мадуро за трафик на наркотици

сащ съгласиха венецуела плати адвокат николас мадуро
Снимка: БТА
Слушай новината

САЩ се съгласиха да променят санкциите срещу Венецуела, позволявайки на правителството на южноамериканската страна да плати на адвоката на Николас Мадуро, оттегляйки ограничение, което заплашваше да провали делото за трафик на наркотици срещу сваления венецуелски президент, предаде Ройтерс.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени в дома им в Каракас при американската специална операция на 3 януари и отведени в Ню Йорк, за да бъдат изправени пред съда по редица обвинения, включително за наркотероризъм.

Те се намират в затвор в Бруклин в очакване на съдебен процес, като не се признават за виновни.

Адвокатът на Мадуро - Бари Полак, поиска през февруари от окръжния съдия в Манхатън - Алвин Хелърстийн, да прекрати делото, тъй като санкциите на САЩ не позволяват на венецуелското правителство да плати адвокатските му хонорари.

Полак заяви, че тази забрана представлява нарушение на правото на Мадуро на адвокат по негов избор, съгласно Конституцията на САЩ.

Нито Мадуро, нито Флорес могат да си позволят адвокати сами, а венецуелското правителство е готово да плати хонорарите им, посочиха техните адвокати.

Прокурорът Кайл Уършба заяви в съда, че санкциите на САЩ, блокиращи плащанията, са основани на легитимни интереси, свързани с националната сигурност и външната политика. Уършба също така заяви, че Хелърстийн не може да нареди на Министерството на финансите да промени санкциите си, защото изпълнителната власт, а не съдебната, отговаря за външната политика.

Хелърстийн отбеляза, че САЩ са облекчили санкциите срещу Венецуела след отстраняването на Мадуро. Отношенията между Каракас и Вашингтон се подобриха, откакто Делси Родригес, вицепрезидентката на Мадуро, застана временно начело на Венецуела.

#САЩ #промяна #процес #санкции срещу Венецуела #Николас Мадуро

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ