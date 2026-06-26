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САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл" до 25 юли

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Икономика
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САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл" до 25 юли
Снимка: БТА
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Министерството на финансите на САЩ удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори с втория по големина руски нефтопроизводител - "Лукойл", за закупуването на чуждестранните активи на компанията.

Актуализираният документ е публикуван на уебсайта на Управлението за контрол върху чуждестранните активи към американското финансово ведомство.

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции на "Лукойл“ и "Роснефт“, като американският министър на финансите Скот Бесънт посочи, че двете най-големи руски петролни компании "финансират военната машина на Кремъл".

Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл“, който е оценен на около 22 млрд. долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия.

В средата на ноември Управлението за контрол върху чуждестранните активи издаде лиценз за преговори относно продажбата на активите на "Лукойл“.

Процесът привлече интереса на десетина кандидати.

Първоначално лицензът беше валиден до 17 януари, а след това беше удължен няколко пъти. На 4 юни американското финансово ведомство обяви, че удължава лиценза до 27 юни.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

#активи на Лукойл #САЩ #Лукойл #новини в Метрото

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