САЩ води в класирането след първия ден на отборната надпревара по фигурно пързаляне

Мадисън Чок и Евън Бейтс впечатлиха с изключителен ритмичен танц, а съотборничката им Алиша Лю завърши деня със силна кратка програма, издигайки САЩ на върха в отборното състезание по фигурно пързаляне на Игрите в Милано/Кортина.

Чок и Бейтс спечелиха ритмичния танц с най-високия световен резултат за сезона – 91,06 точки. Ели Кам и Дани О'Ший поддържаха преднината на САЩ, завършвайки пети при спортните двойки. Лю, на 20 години, бе оценена със 74,90 точки за изпълнението си на „Promise“ от Лауфи, следвайки трикратната световна шампионка Каори Сакамото (78,88).

След три от четирите кратки програми САЩ води с 25 точки, следвана от Япония с 23 и Италия с 22. Сакамото, която ще се оттегли след сезона, впечатли с „Time to Say Goodbye“, изкачвайки Япония от пето на трето място.

Американците изпревариха новата френска двойка Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон, оценени със 89,98 точки за „Vogue“ на Мадона. Олимпиадата е едва петото голямо състезание за тях, след като започнаха да тренират заедно миналата година.

Отборното състезание включва представител във всяка дисциплина – мъже, жени, спортни и танцови двойки – с кратка и волна програма. Точките се присъждат от 10 до 1 според класирането, а само първите пет държави след кратките програми продължават във волната.

Двукратните световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара спечелиха кратката програма при спортните двойки, издигайки Япония в класирането, а европейските шампиони Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия останаха втори. Италианските фаворити Сара Конти и Николо Мачи завършиха трети.

Кратката програма при мъжете е насрочена за събота.