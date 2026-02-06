БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

САЩ води в класирането след първия ден на отборната надпревара по фигурно пързаляне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Кратката програма при мъжете е насрочена за събота.

Мадисън Чок и Евън Бейтс
Снимка: БТА
Слушай новината

Мадисън Чок и Евън Бейтс впечатлиха с изключителен ритмичен танц, а съотборничката им Алиша Лю завърши деня със силна кратка програма, издигайки САЩ на върха в отборното състезание по фигурно пързаляне на Игрите в Милано/Кортина.

Чок и Бейтс спечелиха ритмичния танц с най-високия световен резултат за сезона – 91,06 точки. Ели Кам и Дани О'Ший поддържаха преднината на САЩ, завършвайки пети при спортните двойки. Лю, на 20 години, бе оценена със 74,90 точки за изпълнението си на „Promise“ от Лауфи, следвайки трикратната световна шампионка Каори Сакамото (78,88).

След три от четирите кратки програми САЩ води с 25 точки, следвана от Япония с 23 и Италия с 22. Сакамото, която ще се оттегли след сезона, впечатли с „Time to Say Goodbye“, изкачвайки Япония от пето на трето място.

Американците изпревариха новата френска двойка Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон, оценени със 89,98 точки за „Vogue“ на Мадона. Олимпиадата е едва петото голямо състезание за тях, след като започнаха да тренират заедно миналата година.

Отборното състезание включва представител във всяка дисциплина – мъже, жени, спортни и танцови двойки – с кратка и волна програма. Точките се присъждат от 10 до 1 според класирането, а само първите пет държави след кратките програми продължават във волната.

Двукратните световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара спечелиха кратката програма при спортните двойки, издигайки Япония в класирането, а европейските шампиони Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия останаха втори. Италианските фаворити Сара Конти и Николо Мачи завършиха трети.

Кратката програма при мъжете е насрочена за събота.

Свързани статии:

Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте на живо церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте пряко вълнуващата церемония по откриването на Игрите с...
Чете се за: 03:42 мин.
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
На 21 години американският феномен във фигурното пързаляне Иля...
Чете се за: 09:02 мин.
#Евън Бейтс #Мадисън Чок #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Milano Cortina 2026

Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3 НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 02:55 мин.
Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания Кърсти Ковънтри: Понякога най-силните послания са най-простите послания
Чете се за: 01:42 мин.
Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Цифрите зад Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 00:50 мин.
Днес на Игрите - 06.02.2026 г. Днес на Игрите - 06.02.2026 г.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ