Състоянието на язовирите: Четири преливат, други са пълни над 90%

Към 14 април сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5198,9 млн. куб. м, което представлява 79,54% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите на сайта си. Ведомството управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Александър Стамболийски“, „Кричим“, „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“. Язовир „Александър Стамболийски“ и язовирите от каскадата Арда - „Кърджали“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, са в режим на провеждане на „висока вълна“, като към настоящия момент притокът към тях е намалял и водните нива се понижават.

След настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре се очакват предимно слаби локални валежи от дъжд, в планините над 2500 м – от сняг. В четвъртък и петък превалявания ще има на отделни места в западната половина на страната, а през почивните дни се очаква увеличение на облачността и валежи от дъжд, засягащи първо Северна, а след това и Южна България.

Днес и през следващите три дни нивата в реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на частично снеготопене в следобедните часове на прогнозния период са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от речните басейни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, уточниха от МОСВ.

МОСВ напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството. На 8 април Областната администрация - Шумен съобщи за контролирано изпускане на язовир „Тича“.

