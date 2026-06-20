БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сателитни наблюдения показват „пулса“ на шест големи града по света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Още
Запази
Сателитни наблюдения показват „пулса“ на шест големи града по света
Слушай новината

Учени са установили характерен „градски пулс“ на шест големи града по света чрез анализ на сателитни изображения с висока честота, предаде Ройтерс.

Изследването обхваща Дубай, Лагос, Мексико Сити, Мумбай, Сиатъл и Шънджън и предлага нов подход за проследяване на урбанизацията в почти реално време. Резултатите са публикувани в научно списание.

Досега процесите на градско развитие обикновено са били оценявани чрез данни като преброяване на населението, икономически показатели или карти на разширяването на градската територия. Според авторите на изследването тези показатели дават непълна картина за динамиката на градовете.

Екипът е използвал данни от спътниците Landsat на НАСА и Sentinel-2 на Европейската космическа агенция, за да проследява строителството, събарянето на сгради, инфраструктурните проекти и навлизането на градската среда в зелените площи.

Изследователите установяват, че урбанизацията не протича плавно и равномерно, а се характеризира с внезапни скокове, цикли на ускорено развитие и застой, както и с различни темпове на промяна в отделните квартали на един и същ град.

Най-интензивен растеж е отчетен в китайския мегаполис Шънджън, който за няколко десетилетия се превръща от рибарско селище край Хонконг в мегаполис. Според изследователите това се дължи на мащабна и координирана държавна мобилизация на капитали. Дубай, от друга страна, се отличава с резки пикове, свързани с мащабни инвестиционни проекти. В Лагос развитието е по-фрагментирано, а Сиатъл показва модел на пазарно мотивирано обновяване и уплътняване на градската среда.

Мумбай и Мексико Сити са сред градовете, които са показали най-голяма устойчивост по време на глобални сътресения като пандемията от ковид, отбелязват още авторите.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
2
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
3
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
4
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
5
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
6
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Наука и технологии

Божидара - отличничка от СМГ, участва в проект на БАН
Божидара - отличничка от СМГ, участва в проект на БАН
Астронавтите ще носят "Прада" (СНИМКИ) Астронавтите ще носят "Прада" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
На три мили от Стоунхендж учени откриха по-стара версия на известния обект На три мили от Стоунхендж учени откриха по-стара версия на известния обект
Чете се за: 02:07 мин.
Разгадаха мистерията на "тихата" черна дупка в центъра на Млечния път Разгадаха мистерията на "тихата" черна дупка в центъра на Млечния път
Чете се за: 01:37 мин.
Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно
Чете се за: 01:20 мин.
Нов вид „ходеща" акула е открита край Папуа Нова Гвинея Нов вид „ходеща" акула е открита край Папуа Нова Гвинея
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия Спор в парламента заради позицията на Радев за санкциите срещу Русия
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро Задържаха зам.-ректора на Пловдивския университет за присвояване на близо 150 000 евро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Най-малко един загинал при влаковата катастрофа северно от Лондон
Чете се за: 01:37 мин.
По света
България е на крачка от излизане от „сивия списък“ за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Камино в България: Първи поклонически маршрут у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ